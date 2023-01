Sáng nay sương muối lại phủ trắng Fansipan

Hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa gây thời tiết xấu ở một số địa phương.

Ngày và đêm 3/1, các khu vực trong tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C, vùng núi 9 - 11 độ C, thị xã du lịch Sa Pa vẫn rét nhất từ 5 - 7 độ C.

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân địa phương và khách du lịch ở Sa Pa, Ý Tý cần giữ ấm cơ thể. Tùy tình hình cụ thể các trường học vùng cao cho học sinh nghỉ học, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.