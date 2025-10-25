Sáng nay, Quốc hội quyết định nhân sự phó Thủ tướng và một số bộ trưởng

Trước đó, chiều 24-10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về bổ sung số lượng phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội họp tại hội trường nghe trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng.

Quốc hội sau đó đã thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với 430/434 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành.