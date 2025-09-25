Sáng nay, cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm hầu tòa

Có 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản, gồm: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC); Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh miền Trung); Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC chi nhánh miền Trung)…

Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC), Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (cưu phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 25-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Có 6 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng), Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Võ Hữu Phú (cựu nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng kinh doanh vàng SJC).

Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày, từ ngày 25-9 đến ngày 30-9.

HĐXX triệu tập Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cùng 116 cá nhân, tổ chức với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.