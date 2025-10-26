Sáng nay, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 để tìm ra quán quân

Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sau khi giành chiến thắng cuộc thi quý 2 với 290 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Cái Bè (trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Sau sáp nhập tỉnh, thành, nếu Nhựt Lam giành chiến thắng, Đồng Tháp sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) là thí sinh giành chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 255 điểm. Nếu Thanh Tùng chiến thắng ở trận chung kết năm thứ 25, Khánh Hòa sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.