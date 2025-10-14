Sáng nay, chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM, sẽ công bố các quyết định về nhân sự

Tại phiên khai mạc, Đại hội cũng sẽ công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TP.HCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đặc biệt, tại phiên khai mạc, đại hội cũng nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sau đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Đại hội cũng theo dõi cầu truyền hình trực tiếp để nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân TP từ các cơ sở đảng.