Sáng nay, cấm xe vào một số tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM

Sáng nay, 19/8, một số đường khu vực trung tâm TPHCM sẽ bị cấm xe để phục vụ các hoạt động kỷ niệm

Theo thông báo của Phòng PC08 Công an TPHCM, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025) diễn ra trên địa bàn TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tạm ngưng các xe di chuyển trên một số tuyến đường để phục vụ hoạt động kỷ niệm trên địa bàn phường Chợ Quán.

Cụ thể: Từ 6-9g ngày 19/8: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Trần Phú đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa.

Lộ trình thay thế:

Đường Trần Phú hướng từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai: Trần Phú - Trần Bình Trọng - Hùng Vương - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa - Nguyễn Thị Minh Khai.

Đường Trần Phú hướng từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Văn Cừ: Trần Phú - Trần Bình Trọng - An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ.

Từ 6-8g ngày 19/8: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi) và đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Lợi đến Lê Thánh Tôn).

Lộ trình lưu thông thay thế:

Đường Nguyễn Huệ hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Lê Lợi.

Đường Nguyễn Huệ hướng từ Lê Lợi đến đường Lê Thánh Tôn: Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur - Lê Thánh Tôn.

Phòng PC08 lưu ý người lái xe khi chạy qua khu vực tổ chức cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.