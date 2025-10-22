Sáng nay, 2 cựu kiểm sát viên hầu tòa vì tham gia chạy án

Ngày 22-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Thị Khánh Vân (kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng 7 VKSND tỉnh Lào Cai, đã bị tạm đình chỉ công tác) về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Phạm Thị Thu (kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng Vụ 9 VKSND Tối cao, đã bị buộc thôi việc) và bị cáo Cao Quang Hưng (nhân viên Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2) bị xét xử về tội môi giới hối lộ.

Bị cáo Vương Anh Thư (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lộc Phát 68) bị xét xử tội môi giới hối lộ và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Thái và 9 người thân là bị cáo trong vụ án Chống người thi hành công vụ do TAND Thị xã Sa Pa (Lào Cai) xét xử sơ thẩm vào tháng 2-2023. Bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Thái và người thân mức án tù có thời hạn và tù có thời hạn nhưng cho hưởng án treo.