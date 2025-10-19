Sáng mai (20-10), khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, bàn công tác nhân sự

Sáng mai (20-10), theo nghị trình, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp "tổng kết để mở đường"﻿

Đây là Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV - Kỳ họp quan trọng mang tính chất "tổng kết để mở đường" cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.

Trước giờ khai mạc, các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội sẽ họp phiên trù bị vào 08 giờ tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phiên khai mạc sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng cùng ngày và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam để cử tri và Nhân dân theo dõi.