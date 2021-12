Sàng lọc ung thư phổi như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Dưới đây là các phương pháp sàng lọc ung thư phổi:

Chụp X-quang ngực:

Là phương pháp chụp các cơ quan và xương bên trong ngực. X-quang là một loại tia năng lượng có thể đi qua cơ thể và cho hình ảnh của khu vực bên trong cơ thể trên phim chụp. Chụp X-quang ngực không được khuyến cáo trong sàng lọc ung thư phổi. Nhiều thử nghiệm lâm sàng được tiến hành, tuy nhiên không thử nghiệm nào trong số đó cho thấy hiệu quả giảm tỷ lệ tử vong khi sàng lọc bằng chụp X-quang ngực.

Tuy nhiên, khi chụp X-quang lại cho phép phát hiện những nghi ngờ để bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp tiếp theo.