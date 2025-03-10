Sáng kiến xây “bức tường chống UAV” và phép thử đoàn kết ở châu Âu

Sáng kiến phòng thủ mới của EU được đưa ra trong bối cảnh sự bùng nổ sử dụng UAV trong cuộc xung đột Ukraine đã làm thay đổi căn bản nhận thức về chiến tranh hiện đại. Ngoài ra, hàng loạt sự kiện gần đây cho thấy UAV đang là mối đe dọa trực diện đối với an ninh châu Âu. NATO đã phải bắn hạ các UAV xâm nhập không phận Ba Lan. Nhiều sân bay ở Đan Mạch, Na Uy từng phải tạm ngừng hoạt động vì sự xuất hiện của các UAV lạ. Romania và các nước Baltic liên tiếp báo động tình trạng UAV xuất hiện gần cơ sở hạ tầng trọng yếu...

Giới phân tích đánh giá sáng kiến này giúp củng cố năng lực phòng thủ chung, giảm lệ thuộc quá mức của EU vào lá chắn NATO do Mỹ dẫn dắt. “Bức tường chống UAV” cũng tạo khuôn khổ phối hợp đa quốc gia trong toàn khối, thay vì các nỗ lực rời rạc trước đây của Estonia, Latvia, Lithuania, Phần Lan, Ba Lan. Giáo sư Michael Clarke, chuyên gia an ninh tại Viện Nghiên cứu quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) cho rằng châu Âu không thể để mỗi quốc gia tự ứng phó với UAV. Một hệ thống cảnh báo chung sẽ tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và giúp các nước tuyến đầu không cảm thấy bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, việc triển khai “bức tường chống UAV” đồng nghĩa EU sẽ phải đối diện với nhiều thử thách không nhỏ. Đây là dự án tốn kém bởi việc bắn hạ một UAV vài nghìn euro bằng tên lửa trị giá hàng triệu euro là điều không bền vững. Đại tá Markus Reisner, chuyên gia quân sự Áo, chỉ rõ: “Nếu không ưu tiên các giải pháp chi phí thấp như gây nhiễu hoặc UAV đối kháng, châu Âu sẽ tự đặt mình vào thế bất lợi về kinh tế".