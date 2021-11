Sáng kiến World Cup của FIFA khiến các CLB mất 8 tỉ Euro/mùa

Theo báo cáo từ KMPG, 5 giải vô địch quốc gia lớn ở Châu Âu, cùng với Major League Soccer (Mỹ), Mexico, J.League (Nhật Bản) sẽ mất hàng tỉ Euro/mùa nếu FIFA thực hiện ý tưởng của mình. Họ tính rằng, doanh thu từ nghe nhìn của 40 giải quốc nội lớn nhất thế giới và các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA như UEFA Champions League sẽ giảm từ 14 tỉ Euro xuống còn 9 tỉ Euro/mùa; mất hơn 1 tỉ Euro/mùa tiền bản quyền hình ảnh do số trận đấu giảm xuống; 1,75 tỉ Euro do lịch trình rút ngắn và 901 triệu Euro do những thay đổi về lịch thi đấu, với các trận đấu diễn chuyển từ cuối tuần sang tổ chức trong tuần. Tổng cộng mỗi mùa, các giải đấu lớn quốc gia trên thế giới mất hơn 8 tỉ Euro/mùa nếu FIFA quyết "cải cách" World Cup.

Nhà phân tích cao cấp Francois Godard của Enders Analysis cho biết việc tổ chức World Cup hai năm một lần sẽ rất rủi ro. Theo ông, các giải vô địch quốc gia, đặc biệt là các giải ở Châu Âu là sản phẩm cốt lõi với những người hâm mộ bóng đá. Vì thế, khi FIFA thay đổi World Cup, sản phẩm cốt lõi sẽ bị giảm giá trị, nhu cầu của mọi người cũng vì thế mà giảm đi.

Theo kế hoạch của FIFA, từ mùa 2024-2025, các giải đấu lớn sẽ rút gọn số đội xuống còn 18 đội, thay vì 20 đội như nhiều giải đang có. Các trận đấu quốc nội phải kết thúc vào đầu tháng 5 để phù hợp với các giải đấu của FIFA. Nếu điều này thành hiện thực, số lượng các trận đấu bị cắt giảm mỗi mùa ước tính sẽ rất lớn.