Sáng da, giảm gãy tóc nhờ cà rốt

Với kết cấu giòn và giàu chất xơ, cà rốt khi ăn sống có thể hỗ trợ bạn làm sạch những mảng bám nhẹ trên bề mặt răng. Ngoài ra, việc nhai cà rốt còn kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh hơn, giúp trung hòa axit, duy trì độ pH ổn định trong khoang miệng và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng. Dù không thể thay thế việc chăm sóc răng miệng hằng ngày, cà rốt vẫn có thể được xem là một "giải pháp" hỗ trợ tích cực cho nụ cười sáng khỏe và hơi thở thơm mát của các chị em - Ảnh: Pinterest