Sáng chế, phát minh từ đại học góp phần đưa Trung Quốc thành cường quốc xe điện

Dữ liệu gần đây từ CNIPA cho thấy vào năm 2021, các đại học được cấp 308.000 bằng sáng chế tổng cộng, tăng 346,4% từ 69.000 vào năm 2012.

Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia đầu tư mạnh mẽ nhất vào nghiên cứu và phát triển (R&D), với chi tiêu chiếm 2.64% GDP vào năm 2023, vượt mức trung bình của các nước OECD (2.5%). Theo báo cáo từ cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (CNIPA) năm 2019, các đại học chiếm 26.5% tổng số bằng sáng chế được cấp.

Năm 2015, Trung Quốc ban hành Luật Thúc đẩy chuyển giao công nghệ, khuyến khích các đại học chuyển giao sáng chế sang doanh nghiệp, cho phép các nhà nghiên cứu sở hữu cổ phần trong các công ty khởi nghiệp dựa trên nghiên cứu của họ. Một số đại học áp dụng tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận từ 30%-50% cho nhà phát minh.

Bên cạnh đó, năm 2021, Bộ Tài chính và CNIPA cũng công bố chương trình hỗ trợ cấp phép và chuyển giao bằng sáng chế từ đại học sang doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời hướng dẫn các trường phân bổ lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề Trung Quốc gặp phải là "bong bóng" bằng sáng chế. Tỷ lệ công nghiệp hoá bằng sáng chế của các trường đại học Trung Quốc chỉ đạt 3,7% so với 45,2% của khối doanh nghiệp. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn trong khả năng thương mại hoá của đại học và doanh nghiệp. So sánh quốc tế, đại học Mỹ chỉ chiếm 4.0% tổng số bằng sáng chế được cấp vào năm 2018, nhưng tỷ lệ cấp phép thương mại đạt 40-50%, cao hơn nhiều so với Trung Quốc .

Để giải quyết vấn đề này, từ năm 2020, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã cải cách hệ thống đánh giá hiệu suất đại học, giảm áp lực về số lượng bằng sáng chế và tăng ưu tiên cho chất lượng nghiên cứu và tác động kinh tế - xã hội.

Đặt phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tại trường đại học