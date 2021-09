Sáng 4/9: Gần 6.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị; TP HCM đề xuất xem xét bổ sung 2 thuốc vào phác đồ điều trị F0

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 3/9 là: 11.344 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 270.668

Gần 6.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế

Tình hình dịch COVID-19: Cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế SKĐS - Nội dung tình hình dịch COVID-19 dưới đây là số liệu chính thức, mới nhất theo nguồn tin từ Bộ Y tế, cập nhật mỗi buổi tối hàng ngày trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.491 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.122

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.295

- Thở máy không xâm lấn: 179

- Thở máy xâm lấn: 867

- ECMO: 28

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.446 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).