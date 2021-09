Sáng 27/9: Có 527.926 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi; Số ca F0 nặng đang thở máy ở TP HCM giảm

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 26/9 là 11.477 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 527.926

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.321 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.723

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 728

- Thở máy không xâm lấn: 119

- Thở máy xâm lấn: 719

- ECMO: 32

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 213 ca.



- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).