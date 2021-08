Sáng 25/8: Hơn 162.270 ca COVID-19 đã khỏi; Việt Nam có thể nhận hơn 16 triệu liều vaccine trong tháng 8, 9

Song song đó, lô hàng thuốc Molnupiravir nhập khẩu đầu tiên hơn 300.000 viên 200mg đủ cho hơn 7.500 liều về đến Việt Nam trong ngày 23/8.



Dự kiến ngày 28/8, thêm 1.700.000 viên Molnupiravir 200mg đủ cho 50.000 liều sẽ được đưa về. Đồng thời, các lô thuốc tiếp theo sẽ được nhập khẩu để sử dụng trong chương trình trong đầu tháng 9/2021.

Người muốn vào Hải Phòng phải có xét nghiệm RT-PCR trong 72 giờ

Tối 24/8, UBND TP Hải Phòng tiếp tục có văn bản chỉ đạo siết chặt việc kiểm soát người vào địa bàn, yêu cầu người dân vào thành phố phải cóxét nghiệmâm tính COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR trong 72 giờ.

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ vào TP kiểm soát chặt chẽ phương tiện qua chốt, quyết không để lọt người từ vùng dịch vào TP không khai báo.

Chỉ cho phép những người có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (có giá trị trong vòng 72 giờ) vào Hải Phòng và áp dụng biện pháp cách ly đối với tất cả người đi từ vùng dịch vào TP theo hướng dẫn của Sở Y tế (tự chi trả kinh phí).

Các trường hợp vào TP công tác ngoài việc phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR xét nghiệm tại địa phương xuất phát hoặc đi qua trước khi vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và văn bản đồng ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.

Các xe taxi truyền thống và công nghệ chỉ được chở khách trong phạm vi TP, các xe luồng xanh chở người của Hải Phòng đi các địa phương khác chỉ được đón chở khách từ các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cửa ngõ, không được phép vào TP.

Giao Sở Y tế dừng thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cửa ngõ vào địa bàn. Các cơ sở y tế có hệ thống xét nghiệm RT-PCR chủ động làm xét nghiệm cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Tính đến 6h ngày 25/8 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 213.880.238 ca COVID-19, trong đó có 4.463.268 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 590.772 và 9.780 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 191.415.494 người, 17.928.935 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 109.936 ca nguy kịch. Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 100.969 ca mới; tiếp theo là Ấn Độ (51.016 ca) và Iran (40/623 ca); Indonesia dẫn đầu về số ca tử vong mới với 1.038 người chết, tiếp theo là Mỹ (930 ca) và Brazil (794 ca). Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 38.915.565 người, trong đó có 647.926 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 32.511.370 ca nhiễm, bao gồm 435.788 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 20.614.866 ca bệnh và 575.742 ca tử vong.

