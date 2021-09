Sáng 24/9, Hà Nội không ca mắc Covid-19 mới

Liên quan đến tình hình dịch, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.



Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm tiêu chí bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo quy định của Bộ Y tế.



Cụ thể, các cơ sở khám, chữa bệnh tiến hành rà soát, tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị. Đồng thời, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, nhân viên đơn vị và người bệnh, người chăm sóc người bệnh điều trị tại bệnh viện. Bổ sung phương án, kịch bản phòng, chống dịch tại đơn vị, sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh mắc Covid-19 và đáp ứng mọi tình huống khi dịch bệnh xảy ra.



Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chủ động sắp xếp, xây dựng phương án bố trí nhân lực để đáp ứng công tác khám, chữa bệnh thường xuyên và phục vụ phòng, chống dịch tại đơn vị trong tình hình mới.



Mặt khác, sẵn sàng nhân lực thay thế phục vụ công tác khám, chữa bệnh trong trường hợp đơn vị có khu vực, khoa, phòng bị cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19...