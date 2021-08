Sáng 24/8: Có 737 ca COVID-19 nặng và nguy kịch; Từ 25/8 phát thuốc Molnupiravir cho F0 điều trị tại nhà ở TP HCM

Cũng trong thời gian này, hơn 31.000 ca F0 đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần vào mục tiêu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương là tăng cường điều trị, giảm thiểu ca tử vong.



Từ ngày 2/8 đến nay, Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2. Các địa phương lấy mẫu test nhanh và PCR cho 1.003.269 người, phát hiện 26.039 trường hợp dương tính; lấy mẫu PCR cho 113.628 công nhân tại 130 công ty trong các khu công nghiệp, ghi nhận 323 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn tỉnh hiện có 1.205 khu vực bị phong tỏa với 121.972 người; 22.428 người đang được cách ly tập trung; 6.826 trường hợp F1 được cách ly tại nhà và 4.299 trường hợp F0 được cách ly điệ trị tại nhà.

Phú Yên lần đầu tiên dùng xe chuyên dụng tiêm vaccine COVID-19 lưu động

Ngày 23/8, là lần đầu tiên ngành Y tế Phú Yên tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng tại Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên. Đây là loại xe được Bộ Y tế phân bổ cho 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Trong 24 giờ qua, tỉnh này ghi nhận 35 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Từ ngày 23/6 đến nay, Phú Yên ghi nhận 2.477 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP Tuy Hòa 1.411 ca, huyện Phú Hòa 486 ca, TX Đông Hòa 147 ca, huyện Tây Hòa 66 ca, huyện Tuy An 167 ca, TX Sông Cầu 37 ca, huyện Đồng Xuân 54 ca, huyện Sơn Hòa 72 ca, huyện Sông Hinh 34 ca, tỉnh khác 3 ca.

Về công tác điều trị, trong 633 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 5 bệnh nhân nặng - nguy kịch, gồm 4 ca thở máy xâm lấn (trong đó có 2 ca lọc máu liên tục) và 1 ca thở máy không xâm lấn; 12 bệnh nhân viêm phổi nặng (thở ô xy mũi và mặt nạ); 10 bệnh nhân viêm phổi trung bình, nhẹ; 606 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

