Sáng 23/2, hơn 10.000 bệnh nhân khỏi bệnh, F0 mới tăng chóng mặt

Tiền Giang có 118 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca bằng phương pháp PCR và 113 ca test nhanh kháng nguyên; 392 ca điều trị khỏi và không ghi nhận bệnh nhân tử vong.

Bạc Liêu có thêm 98 ca mắc mới, trong đó có 48 F0 cộng đồng, 29 ca khỏi bệnh; không ghi nhận trường hợp tử vong.

Người dân được khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bến Tre có thêm 72 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều F0 cộng đồng, có 35 người điều trị khỏi, một bệnh nhân tử vong.

Đồng Tháp thêm 47 ca mắc mới cộng dồn từ đầu dịch ghi nhận 47.951 ca. Hiện có 75 ca nặng và rất nặng đang điều trị. Trong ngày có một ca mắc Covid-19 bị tử vong.

Cần Thơ ghi nhận 46 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, có 45 ca tầm soát tại cơ sở y tế, một ca cách ly tại nhà; trong ngày 20 ca khỏi bệnh.

Hậu Giang ghi nhận 45 ca mắc mới, trong đó 40 cộng đồng; 54 ca điều trị khỏi; không ghi nhận trường hợp tử vong.

Vĩnh Long thêm 40 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 17 trường hợp cộng đồng, 22 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, một ca f1 thành f0. Trong ngày 11 bệnh nhân khỏi bệnh, 3 ca tử vong.

Trà Vinh phát hiện 37 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có tới 34 ca cộng đồng; không có bệnh nhân khỏi bệnh và không ghi nhận trường hợp tử vong.

Sóc Trăng ghi nhận 9 nhiễm SARS-CoV-2; 12 bệnh nhân hoàn thành điều trị và 2 trường hợp tử vong.

Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới, với 6.860 F0 trong ngày. Tiếp đó là Bắc Ninh (2.842), Bắc Giang (2.500), Hải Dương (2.485), Quảng Ninh (2.087), Hòa Bình (2.087), Phú Thọ (2.084), Lào Cai (2.056), Nam Định (1.943), Vĩnh Phúc (1.811), Hải Phòng (1.798), Ninh Bình (1.665), Thái Nguyên (1.645), Sơn La (1.494), Nghệ An (1.441), TPHCM (1.352), Hưng Yên (1.312), Yên Bái (1.290), Thái Bình (1.282), Khánh Hòa (1.213), Thanh Hóa (995), Đắk Lắk (989), Quảng Nam (976), Đà Nẵng (946), Tuyên Quang (845), Bình Định (835), Lạng Sơn (765), Hà Tĩnh (690), Cao Bằng (649), Lâm Đồng (630), Quảng Bình (567), Điện Biên (499), Quảng Trị (494), Gia Lai (461), Bà Rịa - Vũng Tàu (441), Bình Phước (429), Lai Châu (388), Hà Nam (380), Cà Mau (351), Phú Yên (316), Thừa Thiên Huế (237), Bắc Kạn (233), Đắk Nông (232), Hà Giang (181), Kon Tum (157), Bình Thuận (155), Quảng Ngãi (135), Bình Dương (132), Tây Ninh (113), Bến Tre (64), Bạc Liêu (50), Đồng Tháp (47), Cần Thơ (46), Vĩnh Long (40), Đồng Nai (37), Trà Vinh (37), Long An (27), Kiên Giang (17), Ninh Thuận (14), An Giang (9), Sóc Trăng (9), Hậu Giang (6).