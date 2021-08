Sáng 22/8, Nghệ An ghi nhận thêm 48 ca mắc COVID-19, có 20 ca cộng đồng

Theo thống kê của ngành y tế Nghệ An, tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 876 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh : 216, Quỳnh Lưu: 139, Yên Thành: 97, Kỳ Sơn: 55, Diễn Châu: 64, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 45, Hưng Nguyên: 29, Quế Phong: 34, Nam Đàn: 33, Hoàng Mai: 20, Cửa Lò: 20, Tân Kỳ: 19, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 16, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 11, Thanh Chương: 09, Thái Hòa: 06, Nghĩa Đàn: 08, Quỳ Châu: 01.

