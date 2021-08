Sáng 20/8: Có 687 ca COVID-19 rất nặng và nguy kịch; 6 tỉnh, thành phố 14 ngày không có ca mắc mới

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có thể được hướng dẫn cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện theo quy định.

Nếu người bệnh không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì sẽ liên hệ chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4 (do Bệnh viện Nhi đồng thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11 (do Bệnh viện Nhi đồng 2 phụ trách) hoặc Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi đồng 1 phụ trách).

Đối với trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 có diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố hoặc Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Công bố 98 cơ sở y tế trực cấp cứu 24/7 trong tuần tại Bình Dương

Sở Y tế tỉnhBình Dươngđã ban hành Công văn số 1899/SYT-NVY yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh phải mở cửa cấp cứu 24 giờ/7 ngày trong tuần.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện phải luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu, điều trị cho dù là người mắc COVID-19 hoặc không mắc. Qua đó, bảo đảm trực cấp cứu theo đúng quy định, trong đó nhân viên trực cấp cứu mang đầy đủ các phương tiện phòng hộ trong suốt ca trực.

Đặc biệt, Sở Y tế Bình Dương đề nghị các đơn vị không được yêu cầu người bệnh phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hay dương tính mới tiếp nhận bệnh nhân. Tất cả các bệnh viện dành ít nhất 40% giường bệnh để thu dung, quản lý điều trị COVID-19 khi dịch lan rộng.

Các bệnh viện chuyển đổi công năng một phần theo mô hình bệnh viện tách đôi phải có buồng cấp cứu sàng lọc COVID-19. Về quy trình sau tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân, nếu kiểm tra xác định ca bệnh mắc COVID-19 sẽ chuyển sang khu cách ly, điều trị COVID-19. Trường hợp người bệnh thông thường cần chuyển sang khu điều trị dành cho bệnh thông thường.

