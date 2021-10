Sáng 2/10: Hơn 6.100 ca COVID-19 nặng đang điều trị; Tỷ lệ người trên 50 tuổi ở TP.HCM tiêm 2 mũi vaccine đạt 60%

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.437 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Tính đến 1/10, TP.HCM ghi nhận hơn 388.000 ca mắc COVID-19. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), tính hết ngày 29/9, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là hơn 28.100 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung hơn 18.000 người. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 gần 33.000 người.

Số trẻ em dưới 16 tuổi đang điều trị hơn 3.000; số phụ nữ mang thai đang điều trị là 261; số ca xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay gần 207.000 người. Số ca tử vong trong ngày còn 96 người, giảm xuống dưới mốc 100 ca/ngày.

Phó giám đốc điều hành HCDC Nguyễn Hồng Tâm cho biết, về tỷ lệ tiêm chủng vaccine mũi 2, đến nay, TP HCM đã tiêm 60% mũi 2 cho nhóm người trên 50 tuổi. Như vậy, tỷ lệ tiêm 2 mũi cho nhóm này đã tăng 15% so với 2 ngày trước

Bình Thuận: Thêm nhiều ca COVID-19 cộng đồng, phong tỏa một khoa của bệnh viện tỉnh

Trong ngày 1/10, Bình Thuận có 61 ca mắc COVID-19, tăng 23 ca so với ngày 30/9. Trong đó, Phan Thiết 54 ca (21 ca sàng lọc cộng đồng, 7 ca F1 cộng đồng, 18 ca F1 khu cách ly, 6 ca khu phong tỏa, 2 ca sàng lọc tại cơ sở y tế), Hàm Thuận Bắc 3 ca sàng lọc cộng đồng, Tuy Phong 2 ca về từ vùng dịch đã cách ly tập trung, Tánh Linh 1 ca về từ vùng dịch đã cách ly tập trung, Hàm Thuận Nam 1 ca F1 khu cách ly. Ngành y tế tỉnh điều tra, giám sát 98 người F1, 15 người F2, thêm 401 trường hợp mới được cách ly.

Như vậy, toàn tỉnh có 33 ca nhiễm cộng đồng, chủ yếu Phan Thiết với 30 ca, Hàm Thuận Bắc 3 ca; chiếm tỷ lệ 54,1% trong tổng số ca mắc của ngày hôm nay.

Tổng số ca nhiễm của toàn tỉnh tính đến nay là 3.290 ca. Tổng số ca khỏi bệnh là 2.898. Số ca mắc COVID-19 đang điều trị có diễn tiến nặng 14 ca gồm 6 ca ở La Gi, 7 ca ở Phan Thiết, 1 ca ở Đức Linh.

UBND TP Phan Thiết vừa áp dụng lại biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại phường Phú Tài và một số khu vực có nguy cơ rất cao.

Ngoài ra, UBND TP Phan Thiết đã dừng hoạt động chợ Phú Thủy, đồng thời áp dụng biện pháp quản lý nghiêm ngặt người và phương tiện vào cảng cá Phan Thiết do phát hiện nhiều ca mắc ở những nơi đây. Cũng trong ngày 1/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận quyết định phong tỏa và cách ly y tế tập trung tại khoa ngoại tổng quát khi phát hiện một ca nghi mắc qua test sàng lọc.

