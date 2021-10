Sáng 1/10: Hơn 608.800 ca COVID-19 đã khỏi bệnh; 14 tỉnh qua 2 tuần chưa ghi nhận F0 trong cộng đồng

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bình Dương: Gần 87% bệnh nhân COVID-19 đã khỏi

Tối 30/9, Sở Y tế Bình Dương thông báo toàn tỉnh có 3.112 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện, khỏi bệnh trong đợt dịch lần thứ tư lên 183.590 người, chiếm 86,9% tổng số ca nhiễm trong toàn đợt dịch (211.056 ca).

Trong diễn biến số ca mắc mới, ngày 30/9, Bình Dương ghi nhận 2.103 ca mắc, giảm 286 ca so với ngày 29-9. Tính trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 211.056 ca mắc COVID-19. Là một trong 5 địa phương có số mắc COVID-19 cao nhất cả nước đến nay.

Theo bảng đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh, trong ngày 30/9 Bình Dương có phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên giảm mức độ nguy cơ từ vùng nguy cơ cao (vùng cam) thành vùng bình thường mới. Như vậy, hiện toàn tỉnh có 78/91 xã, phường, thị trấn là vùng xanh.

Đà Nẵng: Ghi nhận một lái xe đường dài dương tính với COVID-19

Ngày 30/9, rên địa bàn Quận Thanh Khê-TP Đà Nẵng vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Người này là nam giới (tài xế chuyên lái xe tải đường dài), tạm trú tại đường Trường Chinh, phường An Khê.

Sáng cùng ngày, tài xế này đi test nhanh COVID-19 tại phòng khám Ân Đức để lấy kết quả nhằm chuẩn bị lái xe vào TP HCM. Sau test nhanh, người này có kết quả dương tính. Phòng khám đã báo kết quả về cho phường An Khê và ngành y tế địa phương để truy vết.

Ngay lập tức, phường An Khê thực hiện khoanh vùng khu vực nơi tài xế trên thuê nhà ở đường Trường Chinh gồm 23 hộ và 91 nhân khẩu. Cùng với đó, phường cũng khoanh vùng ở bãi xe, nơi tài xế này hay lui tới ở 209 Trường Chinh và lấy mẫu xét nghiệm cho 27 người. Kết quả test nhanh đối với 4 người là F1 gồm vợ, con và 2 người của bãi xe đều âm tính.

Qua truy vết ban đầu cho thấy, tài xế trên lái xe từ TP HCM về đến TP Đà Nẵng vào khuya 26/9. Tại chốt kiểm soát trước khi vào TP Đà Nẵng, tài xế được test nhanh và có kết quả âm tính.

