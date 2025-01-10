Sáng 1/10: Hà Nội còn những điểm ngập úng nào, không thể đi qua?

Lưu vực sông Tô Lịch: Giao thông cơ bản đã đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn đọng nước tại một số vị trí như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…

Lưu vực Tả Hồng: Tình trạng ngập vẫn còn trên các tuyến phố Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.