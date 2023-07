Sandara Park tiết lộ cách vào top thần tượng giàu nhất

Bất chấp 2NE1 tan rã từ năm 2016, thu nhập của Sandara Park vẫn nằm trong top đầu. Cô giàu có đến mức trong một thời gian dài, nhiều cuộc thảo luận về cách người đẹp Busan kiếm tiền và quản lý tài chính rộ lên trên các diễn đàn trực tuyến ở Hàn Quốc.

Trong chương trình Look Me Up ngày 12/7, Sandara Park thừa nhận: “Có rất nhiều cuộc nói chuyện về chủ đề này sau khi chúng tôi tan rã. Những người thân thiết với tôi cũng thắc mắc làm thế nào Dara có tiền để mua sắm nhiều như vậy”.

Theo Sandara, việc phải đọc quá nhiều bình luận tương tự khiến cô “suýt nữa nổi giận”.

Cô giải thích phần lớn thu nhập có được không đến từ các hoạt động với tư cách thành viên 2NE1. Tuy vậy, danh tiếng có được từ nhóm tạo ra nhiều cơ hội kiếm tiền từ bên ngoài Hàn Quốc.