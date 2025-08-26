Sancho ở vùng đất không người khi MU thay đổi quyết định chuyển nhượng

Jadon Sancho đã tìm kiếm một CLB khác trong suốt mùa hè sau khi bị Manchester United loại khỏi đội hình nhưng vẫn chưa thể tìm được bến đỗ mới, khi cầu thủ này tỏ ra không mấy hứng thú với việc chuyển đến AS Roma.

Theo các báo cáo từ Ý, cầu thủ bị ruồng bỏ của Manchester United, Jadon Sancho, đang được thúc giục chấp nhận chuyển đến AS Roma vì anh đang sống ở "vùng đất không người", nghĩa là Sancho "không nhận được lời đề nghị nào khác trên bàn đàm phán".

Sancho đã bị HLV Ruben Amorim của MU loại bỏ và phải thi đấu theo dạng cho mượn ở Chelsea mùa giải trước. Thương vụ này không mấy thành công khiến Chelsea chấp nhận trả khoản phí phạt 5 triệu bảng Anh cho MU, thay vì mua đứt Sancho với giá 25 triệu bảng Anh.