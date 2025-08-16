Sản xuất tăng tốc, thị trường kho xưởng thêm lực đẩy

Nhu cầu kho xưởng xây sẵn dự kiến vẫn tăng cao trong thời gian tới. Trong ảnh: Nhà xưởng xây sẵn tại Khu công nghiệp Long Hậu

Sức bật từ sản xuất

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn, thị trường kho xưởng cho thuê tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Nam, vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định nhờ sức bật từ sản xuất trong nước.

Số liệu của Chi cục Thống kê TP.HCM cho thấy, Chỉ số Sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn Thành phố tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vốn có nhu cầu thuê kho bãi lớn đã tăng trưởng mạnh 10% và tiếp tục là đầu tàu thúc đẩy công nghiệp của Thành phố. Bên cạnh đó, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải cũng tăng 3,8%, hỗ trợ tích cực cho lĩnh vực sản xuất.

Hoạt động logistics đi cùng đà tăng của sản xuất. Doanh thu tháng 7 của nhóm kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính và chuyển phát ước đạt 36.315 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, tổng doanh thu đạt gần 227.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, riêng nhóm kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng tới 15%.