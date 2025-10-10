Sẵn sàng cháy hết mình cùng dàn line-up đỉnh cao tại NEU Concert 2025

NEU Concert 2025 trở lại với chủ đề BURST OF SPEED, mang tới thông điệp dành cho các tân sinh viên: Hãy tự do bước vào đường đua của chính mình, không cần phải chạy theo số đông, mà dám sống đúng chất, chọn nhịp riêng để bắt đầu hành trình mới theo cách của riêng mình. Đây là một sự kiện không chỉ đánh dấu vạch xuất phát, mà còn là cú hích bứt phá đầu tiên mang dấu ấn cá nhân, mở màn cho một chặng đường đại học đậm chất riêng của mỗi tân sinh viên NEU.
Đại nhạc hội NEU Concert 2025 sẽ được tổ chức tại Kí túc xá Đại học Kinh tế Quốc dân vào, thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ đến từ các bạn sinh viên NEU, mà còn đến từ những bạn trẻ với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Đêm nhạc hội diễn ra vào ngày 11/10 chắc chắn sẽ mang tới những giây phút bùng cháy, sôi động, cùng với đó là vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ, khó quên, chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm khó phai trong lòng các sinh viên NEU.
Trước khi đến với những tiết mục đặc sắc đến từ những nghệ sĩ khách mời, khán giả tham dự NEU Concert 2025 cũng sẽ được thưởng thức những phần trình diễn vô cùng công phu và chỉnh chu đến từ hai CLB/ Tổ đội trực thuộc NEU. Các tiết mục trong chương trình năm nay sẽ vô cùng đa dạng, cả về thể loại, chất liệu âm nhạc lẫn chủ đề. Từng màn trình diễn đều được đều được chăm chút kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức, hứa hẹn mang đến những phút giây bùng nổ và đầy cảm xúc trên sân khấu NEU Concert sắp tới.
Dàn line-up “hót hòn họt” của NEU Concert 2025 cũng đã chính thức được lộ diện đầy đủ với 4 gương mặt được chờ đón hơn bao giờ hết. Mở đầu cho “bữa tiệc âm nhạc” đầy sống động là ca sĩ Anh Tú “Voi Bản Đôn”. Từng đoạt ngôi vị Á Quân trong cuộc thi Giọng Hát Việt 2017, đến năm 2023, Anh Tú đã trở thành cái tên “làm mưa làm gió” khi tham gia Chương trình “The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ” với mascot “Voi Bản Đôn”. Sở hữu giọng ca ngọt ngào, đầy cảm xúc nhưng cũng không kém phần nội lực, nam ca sĩ gây thương nhớ với loạt hit đình đám như “Hoàng Hôn Nhớ”, “Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng”, Mash up “Đôi Mắt - Chiếc Khăn Gió Ấm”. Đến với NEU Concert 2025, Anh Tú chắc chắn sẽ mang đến những giây phút bùng nổ, để các NEUers được sống trọn trong thanh âm của tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ.
Bùi Công Nam chắc hẳn cũng không còn là cái tên quá xa lạ với những bạn trẻ đam mê âm nhạc. Với sự thành công từ chương trình “Sing my Song” 2016, nam ca - nhạc sĩ tiếp tục con đường nghệ thuật với nhiều tác phẩm mang những phong cách khác nhau. “Anh tài” Bùi Công Nam đã vượt ngàn chông gai, ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt ca khúc như “Tiến Hay Lùi”, “Có Ai Thương Em Như Anh” hay “Tết Này Con Sẽ Về”... Hay gần đây nhất, sự tham gia của Bùi Công Nam trong chương trình trải nghiệm thực tế “Gia đình HAHA” - cơn sốt mang tên “show chữa lành” được rất đông người xem ủng hộ, cũng khẳng định được phong cách, tài năng đặc biệt cùng tính cách giản dị mà sâu sắc của anh. Chất nhạc mộc mạc nhưng tinh tế cùng giọng ca cảm xúc, nội lực ấy hứa hẹn sẽ mang đến đêm nhạc hội đáng nhớ nhất tại NEU.
Bí mật số 3 đã được bật mí với sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh. Cô là ca sĩ kiêm nhạc sĩ sinh năm 1994, nổi tiếng với các album "Yesteryear", "Citopia" và các “hit” như “Hôm nay tôi buồn”, “Thế giới không anh”, “Em đau”... Cô là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong thị trường âm nhạc Việt Nam, được biết đến với phong cách âm nhạc độc đáo, đa dạng và khả năng tự sáng tác. Âm nhạc Phùng Khánh Linh không giới hạn ở một thể loại nào, mà thường pha trộn giữa nhiều yếu tố, từ dream pop, indie pop đến alternative rock, grunge và post-punk, mang lại cảm giác khác biệt và độc đáo cho người nghe. Sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh chắc chắn sẽ là luồng gió mới lạ cho NEU Concert năm nay.
“Hoàng tử Indie” Vũ cũng đã xác nhận sẽ xuất hiện tại NEU Concert năm nay để cùng NEUers “Bước qua mùa cô đơn”. Là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác, với giọng ca trầm ấm, đậm chất tự sự, Vũ sở hữu hàng loạt bản “hit” chạm đến rất nhiều trái tim như “Lạ lùng,” “Những lời hứa bỏ quên”, “Bước qua mùa cô đơn”... Với chất nhạc indie tinh tế, mộc mạc, Vũ sẽ đưa NEUers đi qua mọi cung bậc cảm xúc - từ những hoài niệm dịu dàng đến sự bùng nổ mãnh liệt của tuổi trẻ, biến NEU Concert 2025 trở thành một không gian âm nhạc lắng đọng nhưng đầy cảm xúc.
NEU Concert 2025 tiếp tục khẳng định vị thế với sự xuất hiện của Producer của Anh Trai “Say Hi” - Em Xinh “Say Hi”: bộ đôi D.A & Lamar. Với cá tính âm nhạc riêng biệt, D.A & Lamar đã kết hợp với nhiều chương trình, là producer của intro cho chuỗi Concert của Vũ trụ Say Hi và những bản hit của Vũ trụ này như: “Theme Song - The Real Aura”, “I’m Thinking About You”. Ngoài ra đây cũng là producer đứng sau các bài hát “Ta Cứ Đi Cùng Nhau”, “Trạm Dừng Chân”. Lần đầu đến với NEU Concert, D.A & Lamar hứa hẹn sẽ đem đến những màu sắc âm nhạc độc đáo, mới lạ cùng những giây phút “quẩy tung nóc” vô cùng sôi động.
Còn chần chừ gì nữa các NEUers ơi, hãy cùng dàn line-up “đỉnh của chóp” khuấy đảo NEU Concert 2025 vào ngày 11/10, tại KTX Đại học Kinh tế Quốc dân nhé.