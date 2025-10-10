Sẵn sàng cháy hết mình cùng dàn line-up đỉnh cao tại NEU Concert 2025

NEU Concert 2025 trở lại với chủ đề BURST OF SPEED, mang tới thông điệp dành cho các tân sinh viên: Hãy tự do bước vào đường đua của chính mình, không cần phải chạy theo số đông, mà dám sống đúng chất, chọn nhịp riêng để bắt đầu hành trình mới theo cách của riêng mình. Đây là một sự kiện không chỉ đánh dấu vạch xuất phát, mà còn là cú hích bứt phá đầu tiên mang dấu ấn cá nhân, mở màn cho một chặng đường đại học đậm chất riêng của mỗi tân sinh viên NEU.

Đại nhạc hội NEU Concert 2025 sẽ được tổ chức tại Kí túc xá Đại học Kinh tế Quốc dân vào, thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ đến từ các bạn sinh viên NEU, mà còn đến từ những bạn trẻ với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Đêm nhạc hội diễn ra vào ngày 11/10 chắc chắn sẽ mang tới những giây phút bùng cháy, sôi động, cùng với đó là vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ, khó quên, chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm khó phai trong lòng các sinh viên NEU.

Trước khi đến với những tiết mục đặc sắc đến từ những nghệ sĩ khách mời, khán giả tham dự NEU Concert 2025 cũng sẽ được thưởng thức những phần trình diễn vô cùng công phu và chỉnh chu đến từ hai CLB/ Tổ đội trực thuộc NEU. Các tiết mục trong chương trình năm nay sẽ vô cùng đa dạng, cả về thể loại, chất liệu âm nhạc lẫn chủ đề. Từng màn trình diễn đều được đều được chăm chút kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức, hứa hẹn mang đến những phút giây bùng nổ và đầy cảm xúc trên sân khấu NEU Concert sắp tới.