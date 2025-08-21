Sân Quân khu 7 trở lại sau 17 năm vắng bóng

Ở mùa giải trước, Gia Định thi đấu trên sân Tân Hiệp tại giải hạng Nhì. Do cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu của giải hạng Nhất, đội bóng buộc phải tìm sân mới. Phương án thuê sân Thống Nhất không thành công vì đã có 3 đội đăng kí làm sân nhà. Sau đó, Gia Định kí kết với Trung tâm TDTT Quốc phòng 2 để sử dụng sân Quân khu 7.

Sân Quân khu 7 có sức chứa khoảng 20.000 khán giả, từng là địa điểm quen thuộc của bóng đá TPHCM và được sử dụng tại nhiều sự kiện lớn như SEA Games 2003, Asian Cup 2007. Từ năm 2008 đến nay, sân không còn tổ chức các trận đấu chuyên nghiệp mà chủ yếu phục vụ sự kiện văn hóa, hòa nhạc và thi đấu phong trào. Việc trở lại hệ thống giải quốc gia đồng nghĩa với việc sân phải được cải tạo nhiều hạng mục nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu.