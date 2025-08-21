Sân Quân khu 7 trở lại sau 17 năm vắng bóng

Sân vận động Quân khu 7 (TPHCM) chính thức được đưa trở lại phục vụ các giải bóng đá chuyên nghiệp sau 17 năm,

Sân vận động Quân khu 7 từng là nơi tập luyện quen thuộc của nhiều đội bóng tại V.League. Ảnh: Thanh Vũ

Câu lạc bộ Gia Định đã hoàn tất thủ tục thuê sân Quân khu 7 để thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026.

Ở mùa giải trước, Gia Định thi đấu trên sân Tân Hiệp tại giải hạng Nhì. Do cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu của giải hạng Nhất, đội bóng buộc phải tìm sân mới. Phương án thuê sân Thống Nhất không thành công vì đã có 3 đội đăng kí làm sân nhà. Sau đó, Gia Định kí kết với Trung tâm TDTT Quốc phòng 2 để sử dụng sân Quân khu 7.

Sân Quân khu 7 có sức chứa khoảng 20.000 khán giả, từng là địa điểm quen thuộc của bóng đá TPHCM và được sử dụng tại nhiều sự kiện lớn như SEA Games 2003, Asian Cup 2007. Từ năm 2008 đến nay, sân không còn tổ chức các trận đấu chuyên nghiệp mà chủ yếu phục vụ sự kiện văn hóa, hòa nhạc và thi đấu phong trào. Việc trở lại hệ thống giải quốc gia đồng nghĩa với việc sân phải được cải tạo nhiều hạng mục nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu.

Tại mùa giải 2025-2026, bóng đá TPHCM có 6 câu lạc bộ góp mặt trong hệ thống chuyên nghiệp. Ở V.League, Công an TPHCM chọn sân Thống Nhất, còn Becamex TPHCM sử dụng sân Bình Dương. Ở hạng Nhất, Đại học Văn Hiến và Trẻ TPHCM cùng thi đấu tại sân Thống Nhất, câu lạc bộ TPHCM chọn sân Bà Rịa, còn Gia Định đăng kí sân Quân khu 7.Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 có 13 đội tham dự, dự kiến khởi tranh từ ngày 19.9. Trước đó, vòng sơ loại Cúp quốc gia sẽ diễn ra vào giữa tháng 9.

