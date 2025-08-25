Sân Pickleball tiền tỷ giữa cánh đồng ở Hà Tĩnh bị gió bão giật đổ sập

Khoảng 13h30 chiều 25/8, mưa lớn cùng với gió giật mạnh đã gây ra vụ sập nhà thi đấu, cụm sân Pickleball trên đường Đông Lộ (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Ghi nhận tại hiện trường, nhà thi đấu được dựng bằng hệ thống khung thép, mái lợp tôn, bạt di động. Cụm bao gồm 3 sân, trên diện tích khoảng 500m2, đã bị gió giật đổ sập hoàn toàn.