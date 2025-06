Sản phụ Singapore được bác sĩ Việt Nam thông van tim bào thai đã về nước an toàn

Ê-kíp can thiệp thông van tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục giữ mối liên lạc với Bệnh viện Sản Nhi Singapore về diễn biến của sản phụ và bào thai trong thời gian tiếp theo.

Sáng 10-6, hai bác sĩ trên đã báo cáo nhanh đến PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM về kết quả bàn giao. Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Singapore bày tỏ ngưỡng mộ và vui mừng về sự thành công của ca can thiệp thông tim van bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1.

Cũng trong ngày 9-6, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đến chúc mừng và trao bằng khen cho Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM0 về thành tích đột xuất xuất sắc trong thực hiện thông van tim can thiệp bào thai cho sản phụ người Singapore.

Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá thành công của ca thông van tim can thiệp này là minh chứng cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận, làm chủ và tiên phong ứng dụng những kĩ thuật chuyên sâu. Đây còn là kết quả của một hệ sinh thái y học tiên tiến.

Can thiệp tim bào thai là một kỹ thuật cực kỳ phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp tuyệt đối giữa các chuyên ngành. Thành công của ca can thiệp không chỉ mở ra cơ hội sống cho một sinh linh vốn bị tiên lượng tử vong ngay từ trong bụng mẹ, mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng, đưa y học bào thai Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, chủ động can thiệp để thay đổi vận mệnh ngay từ tử cung người mẹ.

“Chúng ta càng tự hào hơn khi bệnh nhân là sản phụ đến từ Singapore. Điều này không chỉ khẳng định uy tín chuyên môn vượt biên giới của y tế Việt Nam, mà còn mở ra triển vọng hợp tác khu vực. Từ đó góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm chuyên sâu của y học bào thai và y học cá thể tại Đông Nam Á và châu Á" - ông Thuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định đây cũng là bước khởi đầu hiện thực hóa khát vọng phát triển ngành du lịch y tế chất lượng cao. Đồng thời thu hút người bệnh khu vực và quốc tế tìm đến Việt Nam không chỉ vì chi phí hợp lý mà còn vì chất lượng chuyên môn ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế.