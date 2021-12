Sản phụ gửi bé trai đi tắm, được trả về bé gái, bệnh viện khẳng định: Chúng tôi không nhầm

Các thành viên trong gia đình cô Từ không hài lòng với lời giải thích này, bởi trong giấy chứng sinh ghi là bé trai, nhưng sau đó có người đã gạch bỏ ở phần giới tính, từ “nam” thành “nữ”, họ cho rằng bệnh viện đang cố tình giấu đi sai sót của mình.

Gia đình bệnh nhân hoàn toàn không hài lòng với lời giải thích từ phía bệnh viện (Ảnh: Baijiahao)

Mặt khác, y tá của bệnh viện cho biết, vì muốn lưu lại ghi chép trong sổ sách sau khi phát hiện giới tính bị thông báo sai nên cô đã trực tiếp sửa đổi trên giấy chứng sinh cũ.



Bệnh viện cũng thừa nhận sai sót của mình và bày tỏ rằng hõ sẵn sàng chịu mọi chi phí của cô Từ trong bệnh viện.



Tuy nhiên, gia đình sản phụ không hài lòng với kết quả này, chồng cô, anh Lưu Mỗ cho biết: “Chi phí không quan trọng, giới tính của đứa trẻ không quan trọng, điều quan trọng là đứa bé có phải là con của gia đình tôi hay không”.



Cơ quan công an vào cuộc điều tra, hai bên thỏa thuận đưa đứa bé đi xét nghiệm ADN



Hai bên sau khi không đạt được tới điểm thống nhất trong tranh luận, đã quyết định mời cảnh sát vào cuộc điều tra. Qua sự giảng hòa của cơ quan công an, bệnh viện bày tỏ sẵn sàng cung cấp 2400 NDT (khoảng 8,5 triệu VNĐ) để gia đình làm xét nghiệm ADN cho đứa bé.



Người đứng đầu Đội thực thi pháp luật thuộc Cục Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quận Nam Minh, thành phố Quý Dương cho biết nếu bé gái không phải con của cô Từ, đây sẽ là một vụ án có tính chất hình sự, sẽ được giao cho sở công an thực hiện bước tiếp theo.



Ngày 3 tháng 12, Trung tâm giám định Tư pháp Pháp y của Đại học Y Quý Châu, nơi được ủy thác, đã công bố kết quả giám định: Bé gái được sinh ra tại bệnh viện Quý Dương là con ruột của cô Từ. Đồng thời, trong bản Giám định tư pháp cũng khẳng định, sự cố "đánh tráo" thực chất là một sự hiểu lầm và thiếu cẩn trọng của bệnh viện.

Giám định pháp y chứng tỏ bé gái là con ruột của cô Từ (Ảnh: Sohu)

Về phía y tá Hoàng Trân, giám đốc bệnh viện xét thấy cô mới đi làm, lương tháng không cao, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên không áp dụng hình phạt tài chính với cô. Mặt khác, y tá Hoàng cũng đã nhận lỗi và bày tỏ sự hối hận về hành động của mình, vì vậy bệnh viện vẫn sẽ tạo điều kiện cho cô được tiếp tục công tác, dưới sự quản lý chặt chẽ và yêu cầu nghiêm khắc về công việc.