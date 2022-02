Sản phụ F0 làm thế nào để chăm sóc và nuôi con bằng sữa mẹ an toàn?

Bác sĩ Thắng khẳng định, sản phụ mắc Covid-19 nếu có tình trạng sức khỏe tốt, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có thể tự chăm sóc em bé an toàn. Tuy nhiên, người mẹ phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa trong quá trình chăm sóc trẻ.



Cụ thể, phòng riêng của mẹ và bé (tại bệnh viện và khi được về nhà cách ly) phải thoáng mát, thông gió để giảm tải lượng virus SARS-CoV-2. Thường xuyên khử khuẩn bề mặt và đồ dùng trong phòng 3 lần/ngày.



Người mẹ phải thường xuyên vệ sinh tay bằng xà phòng, nước rửa tay có cồn hoặc dung dịnh rửa tay. Khi hắt hơi, lấy tay che miệng sau đó rửa sạch tay. Trước khi cho bé bú, phải rửa tay sạch sẽ, rửa núm vú bằng xà phòng và lau khô.



Người mẹ luôn đeo khẩu trang khi chăm sóc bé, thay mới ít nhất 1 lần/ngày hoặc khi khẩu trang bị ướt, bẩn.



Ngoài thời gian cho bé bú, hoặc dỗ dành khi bé khóc, người mẹ nên cho con nằm riêng. Có thể đặt trẻ trong nôi cách giường của mẹ 2m. “Đây là điều kiện tương đối, nhằm hạn chế tiếp xúc để giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2”, bác sĩ Thắng chia sẻ.

Một em bé chào đời trong khu điều trị Covid-19.

Quan trọng nhất, virus SARS-CoV-2 hoàn toàn không tồn tại trong sữa mẹ. Do đó, người mẹ mắc Covid-19 có thể yên tâm cho trẻ bú và nuôi con bằng sữa mẹ an toàn. Người đang cho con bú nếu mắc Covid-19 cũng không cần thay bằng sữa công thức.



“Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế và Bệnh viện Hùng Vương đều khuyến khích việc thực hiện da kề da cho trẻ ngay sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ vì lợi ích lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ, dù mẹ bị mắc Covid-19”, bác sĩ Hồ Viết Thắng khẳng định.



Nhiều phụ huynh lo lắng, việc rửa tay thường xuyên bằng dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay chứa cồn có thể làm tổn hại đến làn da mỏng của trẻ sơ sinh khi mẹ ôm, vỗ về bé. Bác sĩ Thắng cho biết, rửa tay bằng cồn trong vòng 20 giây, cồn sẽ tự khô.



Bên cạnh đó, các loại nước rửa tay hiện nay có chất dưỡng da, dưỡng ẩm bảo vệ da tay. Vì vậy, việc khử khuẩn tay rất quan trọng, cần làm thường xuyên mà không khiến làn da của bé bị ảnh hưởng.



Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Viết Thắng cũng chia sẻ, điều khó khăn nhất là nhiều sản phụ khi sinh con xong, sức khỏe không đảm bảo, cơ thể còn yếu mệt, không có người nhà đi cùng, nên việc tự chăm sóc rất vất vả. Vì thế, tại Bệnh viện Hùng Vương cũng như các bệnh viện sản có khu Covid-19, các điều dưỡng sẽ giúp đỡ các sản phụ chu đáo.