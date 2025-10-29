Sản phụ chuyển dạ giữa rốn lũ: 'Cảm ơn đã đến với mẹ con em!'

Ngày 29-10, trời vẫn không ngớt mưa, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng chìm trong biển nước. Mọi tuyến giao thông ở địa phương này bị chia cắt, người dân không thể di chuyển.

Giữa lúc nguy khó, đêm 28-10, chị Trần Thị Mỹ Duyên (28 tuổi, ngụ xã Đại An cũ, nay là xã Đại Lộc) đang mang thai tuần thứ 40 có biểu hiện chuyển dạ sinh con. Cả đêm, vợ chồng chị Duyên thức trắng, người thân xót ruột chờ đến sáng.

Sản phụ chuyển dạ giữa rốn lũ được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Thanh Nhật.

Sáng 29-10, lãnh đạo xã Đại Lộc đi ca nô tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ. Khi chiếc ca nô đang hướng về phía xã Đại An cũ - nơi ngập sâu nhất xã Đại Lộc, điện thoại ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, reo lên. Ông nhận tin chị Duyên chuyển dạ.