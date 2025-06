Sản phẩm ghi 'Hải Sen' vứt thành đống, đốt cháy nham nhở gần nhà 'TikToker Hải Sen' vừa bị bắt

Như đã thông tin, ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đại Phúc là Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hải Bé) về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều này đặt ra nghi vấn, liệu đây có phải các sản phẩm do "TikToker Hải Sen" mang vứt bỏ, đốt cháy để phi tang.

Kiểm tra đối với Công ty TNHH Hải Bé (ở thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) công an phát hiện, thu giữ các mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của "Siro ăn ngon Hải Bé", công an xác định các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các kênh mạng xã hội Tiktok shop, Facebook, Shopee "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen" với hơn 800.000 sản phẩm. Trong đó, riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" bán với số lượng trên 100.000 hộp sản phẩm.