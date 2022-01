Sân Mỹ Đình sẵn sàng đón 2 vạn CĐV trận tuyển Việt Nam- Trung Quốc

Toàn đội có 1 tuần tập luyện trước khi lên đường sang Australia chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà vào ngày 27/1. Ngày 1/2, tuyển Việt Nam tái đấu Trung Quốc trên SVĐ Mỹ Đình.

Video tuyển Việt Nam 0-1 Nhật Bản:

Huy Phong