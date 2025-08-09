Sản lượng vận tải hàng không tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra giấy tờ hành khách làm thủ tục đi máy bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong giai đoạn nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2025 (từ ngày 30/8-2/9/2025), các đơn vị trong ngành hàng không đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác ứng trực, duy trì kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không; bảo đảm hoạt động khai thác được diễn ra liên tục, thông suốt.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 854.100 khách và 14.601 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 12,64% về hành khách và tăng 10,86% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 369.008 khách và 1.801 tấn hàng hóa (tăng 5,05% về hành khách và giảm 13,51% về hàng hóa); vận chuyển quốc tế đạt 485.002 khách và 12,8 nghìn tấn hàng hóa (tăng 19,2% về hành khách và tăng 15,46% về hàng hóa).