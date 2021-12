Săn lùng thuốc trị Covid-19 với giá "cắt cổ" ở TPHCM

Your browser does not support the audio element.

Những ngày gần đây, hoạt động mua bán các loại thuốc kháng virus như Molnupiravir, Favipiravir… trở nên sôi động trên mạng xã hội.

Đây vốn là các loại thuốc kháng virus đang được sử dụng theo chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc Covid-19 và được chỉ định cấp phát miễn phí cho bệnh nhân F0. Số thuốc này được quản lý, kiểm soát chặt chẽ bởi Bộ Y tế và chưa được cấp phép lưu hành sản phẩm và bán trên thị trường.

Tuy nhiên, nhiều hội, nhóm mua bán các loại thuốc dành cho điều trị F0 này đua nhau xuất hiện trong thời gian gần đây khi thông tin về dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại.

Chỉ cần gõ "thuốc trị F0" trên thanh tìm kiếm của Facebook, ngay tức khắc xuất hiện hàng loạt bài viết quảng cáo kèm hình ảnh về mặt hàng này với giá bán công khai.

Giá thuốc trị Covid-19 ở "chợ đen" lên theo từng giờ

Trong số những tài khoản buôn bán trên mạng có "S.K". Tài khoản này thường xuyên đăng tải nội dung chào hàng trên các hội nhóm Facebook. Mỗi bài đăng của S.K luôn có nhiều lượt tương tác, hỏi mua.

Sau lời giới thiệu qua tin nhắn trên Facebook, S.K gọi điện thoại tới cho phóng viên để trao đổi. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông khoảng 25 tuổi.

"Bên tôi có thuốc Molnupiravir Molaz loại 200 mg được nhập từ Ấn Độ và thuốc Molnupiravir loại 400 mg. Loại Molnupiravir nhập từ Ấn Độ luôn có sẵn, có thể giao ngay trong ngày. Còn nếu muốn mua thuốc Molnupiravir 400 mg anh phải báo trước để chúng tôi kiểm tra xem có hàng hay không", người thanh niên giới thiệu.