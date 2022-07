Sân khấu Miss Supranational 2022 'nuốt chửng' các thí sinh da màu

Your browser does not support the video tag.

Clip: Kim Duyên tại bán kết Miss Supranational 2022.

Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng, bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 cũng chứng kiến nhiều sự cố đáng tiếc của dàn thí sinh.

Theo đó, loạt người đẹp da màu như Bờ Biển Ngà, Tây Ban Nha, Kenya... đều gặp sự cố với ánh sáng, khiến họ không được tỏa sáng trọn vẹn trên sân khấu.