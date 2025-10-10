Sân khấu 'Kỳ Hành Kỳ Duyên' bùng nổ với loạt tiết mục đặc sắc của sinh viên trường Báo‏

‏Welcome to AJC‏‏ là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện nhằm chào đón sinh viên khóa mới. Sau hơn một tháng triển khai với nhiều hoạt động đồng hành sôi nổi, ‏‏Welcome to AJC 2025‏‏ đã chính thức khép lại bằng đêm đại nhạc hội ‏‏“Kỳ Hành Kỳ Duyên”‏‏ đầy cảm xúc. Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên trong và ngoài Học viện tham dự, mang đến không gian giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ Học viện. ‏

Sân khấu đêm đại nhạc hội ‏‏“Kỳ Hành Kỳ Duyên”‏‏ rực rỡ với những tiết mục được đầu tư hoành tráng.‏

‏Đêm nhạc hội “‏‏Kỳ Hành Kỳ Duyên‏‏” được chia làm ba chương gồm: “‏‏Khai Cuộc‏‏”, “‏‏Hội Sắc‏‏” và “‏‏Kỳ Hành Kỳ Duyên‏‏”. Mỗi chương là một lát cắt của hành trình tuổi trẻ, nơi âm nhạc, vũ đạo và sân khấu hòa quyện để khắc họa tinh thần sáng tạo, tự do và đoàn kết của sinh viên Báo chí.‏

‏Ở ‏‏Chương 1: Khai Cuộc‏‏, khán giả được dẫn dắt qua hai tiết mục ‏‏“Thuận nước đẩy thuyền”‏‏ và ‏‏“Tứ thân”‏‏, như lời chào thân tình và tràn đầy năng lượng gửi tới tân sinh viên. Điệu múa ‏‏“Con cò”‏‏ để lại dư âm sâu lắng với những giai điệu trong trẻo, gửi gắm khát vọng bay cao và tinh thần nhiệt huyết của tân sinh viên trường Báo trên hành trình mới tại AJC.‏