Sân khấu 'Kỳ Hành Kỳ Duyên' bùng nổ với loạt tiết mục đặc sắc của sinh viên trường Báo‏

Welcome to AJC là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện nhằm chào đón sinh viên khóa mới. Sau hơn một tháng triển khai với nhiều hoạt động đồng hành sôi nổi, Welcome to AJC 2025 đã chính thức khép lại bằng đêm đại nhạc hội “Kỳ Hành Kỳ Duyên” đầy cảm xúc. Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên trong và ngoài Học viện tham dự, mang đến không gian giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ Học viện.
Đêm nhạc hội “Kỳ Hành Kỳ Duyên” được chia làm ba chương gồm: “Khai Cuộc”, “Hội Sắc” và “Kỳ Hành Kỳ Duyên”. Mỗi chương là một lát cắt của hành trình tuổi trẻ, nơi âm nhạc, vũ đạo và sân khấu hòa quyện để khắc họa tinh thần sáng tạo, tự do và đoàn kết của sinh viên Báo chí.
Ở Chương 1: Khai Cuộc, khán giả được dẫn dắt qua hai tiết mục “Thuận nước đẩy thuyền” và “Tứ thân”, như lời chào thân tình và tràn đầy năng lượng gửi tới tân sinh viên. Điệu múa “Con cò” để lại dư âm sâu lắng với những giai điệu trong trẻo, gửi gắm khát vọng bay cao và tinh thần nhiệt huyết của tân sinh viên trường Báo trên hành trình mới tại AJC.
Bước sang Chương 2: Hội Sắc, sân khấu thực sự trở thành bức tranh nghệ thuật đa dạng với sự đan xen giữa ca - múa - nhảy. Các tiết mục “Trống cơm”, “Cò lả x Bắc thang lên hỏi ông trời”, “Bản đồng dao” mang đậm hơi thở Việt, được làm mới qua biên đạo và phối âm trẻ trung. Điểm nhấn rực rỡ nhất của chương này chính là vở kịch “Kỳ Duyên Thiên Mệnh” - tiết mục trung tâm của toàn bộ chương trình.
Lấy bối cảnh giả tưởng tại “Cung điện hoàng gia AJC”, vở kịch kể về hành trình vượt thử thách của bốn nhân vật khi tham gia trò chơi “Kỳ Duyên Thiên Mệnh” do “bá tước Saint Tone AJC” dẫn dắt. Mỗi thử thách tượng trưng cho một cột mốc quen thuộc của đời sinh viên, từ sinh hoạt công dân, học quân sự đến kiến tập và tốt nghiệp. Xen lẫn giữa những mảng hài hước là những thông điệp ý nghĩa, vở kịch gợi mở suy ngẫm về giá trị của nỗ lực và sự công bằng trên hành trình học tập.
Vở kịch nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả không chỉ nhờ diễn xuất tự nhiên mà còn bởi cách dàn dựng sáng tạo và gần gũi. Việc kết hợp ánh sáng, đạo cụ và hiệu ứng sân khấu hiện đại đã mang đến những phân cảnh sinh động, cuốn hút người xem. Bạn Nguyễn Phương Anh - sinh viên lớp Truyền thông đại chúng A1 K45 chia sẻ: “Em thật sự ấn tượng với vở kịch. Nội dung gần gũi, hài hước nhưng vẫn truyền tải được thông điệp sâu sắc về nỗ lực và hành trình trưởng thành của sinh viên trường Báo”.
Bước sang Chương 3: Kỳ Hành Kỳ Duyên, sân khấu như bừng sáng trong không khí trẻ trung và sôi động. Những tiết mục mang đậm hơi thở hiện đại như “Vũ trụ có anh”, “Vũ hội” đưa khán giả đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Các ca khúc sôi động, vũ đạo cuốn hút cùng hiệu ứng ánh sáng được dàn dựng công phu đã khép lại hành trình nghệ thuật rực rỡ của đêm hội. Mỗi tiết mục chính là lời khẳng định cho sức trẻ, đam mê và tinh thần nhiệt huyết của sinh viên trường Báo.
Đêm nhạc hội Welcome to AJC 2025: Kỳ Hành Kỳ Duyên đã khép lại thành công rực rỡ. Hơn cả một chương trình nghệ thuật, đây còn là món quà tinh thần ý nghĩa gửi đến các tân sinh viên - những người vừa bắt đầu hành trình bốn năm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sự kiện không chỉ mang đến những giây phút thăng hoa mà còn giúp các bạn trẻ tự tin hòa nhập, mở đầu quãng đời đại học đầy hứa hẹn.
Khánh Linh (tổng hợp)