Sàn giao dịch bất động sản: Không xảy ra 'bình mới rượu cũ'?

Trước chỉ đạo về việc đưa toàn bộ giao dịch bất động sản lên sàn, giới chuyên gia cho rằng đây là giải pháp then chốt nhằm minh bạch hóa thị trường, chống đầu cơ và kiểm soát giá nhà.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS. Trần Xuân Lượng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam xung quanh nội dung này.

Muốn giảm giá nhà cần tăng nguồn cung hợp lý

Ông đánh giá như thế nào về yêu cầu đưa giao dịch bất động sản lên sàn để kiểm soát giá?

TS. Trần Xuân Lượng: Tôi cho rằng đây là một chủ trương rất đúng và rất cần thiết trong thời điểm hiện nay, thậm chí có thể nói là bước ngoặt trong công tác quản lý thị trường bất động sản.

Để kiểm soát giá nhà giải pháp trước mắt cần tăng nguồn cung nhà ở hợp lý.

Thị trường bất động sản lâu nay thiếu minh bạch, thông tin chắp vá, dẫn tới tình trạng giá bị đẩy cao, tồn tại “hai giá” và đầu cơ trục lợi. Khi tất cả giao dịch được đưa lên sàn, mọi hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê... đều phải qua kênh kiểm soát, từ đó hình thành dữ liệu sống về thị trường.

Chính dữ liệu này sẽ là nền tảng để Nhà nước điều tiết cung – cầu, xác định giá thực và thu thuế chính xác, đồng thời ngăn chặn được tình trạng làm giá, “thổi giá” như hiện nay.