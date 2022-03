Sân cỏ V.League bao giờ đông khách?

Nói cách khác, không phải ai cũng sẵn sàng đến sân vận động và đối diện với rủi ro mắc COVID-19 cao hơn nhiều lần so với việc theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình. Tỉ lệ tiêm chủng cao hàng đầu thế giới giúp Việt Nam thích ứng an toàn hơn với dịch bệnh, nhưng việc chẳng may mắc COVID-19 là trải nghiệm không vui vẻ trong những ngày này.

V.League chưa "nóng máy"

Về mặt chuyên môn, những trận đấu đã qua không chứng kiến nhiều bàn thắng và tính hấp dẫn không cao. Rất nhiều cuộc đọ sức với kết quả 1-0 hoặc 0-0. Ngay cả 2 đội bóng dẫn đầu bảng là Hải Phòng, Viettel hay Sông Lam Nghệ An cũng thi đấu chưa mấy thuyết phục. Đặc biệt, đội bóng xứ Nghệ còn nhận nhiều chỉ trích dù họ thắng đến 2/3 trận.