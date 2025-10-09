Sân bay quốc tế Tribhuvan tại Thủ đô Kathmandu (Nepal) mở cửa trở lại

Phan Tùng/VOV-New Delhi| 10/09/2025 21:04

Cục Hàng không dân dụng Nepal thông báo, sân bay quốc tế Tribhuvan tại Thủ đô Kathmandu sẽ mở cửa trở lại từ hôm nay (10/9 ). Trước đó, nhà chức trách nước này đã dừng tất cả các chuyến bay đi và đến sân bay này trong 1 ngày, viện dẫn các điều kiện an ninh bất lợi do cuộc biểu tình, bạo loạn gây nên.

Trong thông báo, Cục Hàng không Dân dụng Nepal yêu cầu hành khách liên hệ với các hãng hàng không, để biết thông tin chuyến bay và mang theo vé máy bay cùng giấy tờ tùy thân khi di chuyển. Việc nối lại các chuyến bay diễn ra trong bối cảnh các biện pháp an ninh đang được triển khai gắt gao tại Thủ đô của Nepal.

Trong chưa đầy 24 giờ qua, quân đội nước này bắt giữ 27 cá nhân liên quan đến các hành vi cướp bóc, đốt phá và các hành vi bạo lực khác trong các cuộc biểu tình do Thế hệ Z đứng đầu trên cả nước.

san bay quoc te tribhuvan tai thu do kathmandu nepal mo cua tro lai hinh anh 1
Sân bay quốc tế Tribhuvan tại Thủ đô Kathmandu (Nepal) trong cuộc bạo loạn - Ảnh: Mạng X

Tại Thủ đô Kathmandu, lực lượng đảm bảo an ninh đã thu hồi 3,37 triệu rupee Nepal tiền mặt bị đánh cắp trong các vụ đập phá, cướp bóc và phóng hỏa. Ngoài ra, lực lượng an ninh đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí, bao gồm 31 loại súng các loại và đạn dược trong các hoạt động trấn áp. Quân đội cũng xác nhận rằng, 23 cảnh sát và ba thường dân bị thương trong các cuộc đụng độ đang được điều trị trong các bệnh viện quân y.

Trong khi đó, Quân đội Nepal ngày 10/9 cũng đã bắt đầu triển khai việc đảm bảo duy trì trật tự, an ninh tại nhà tù Dillibazar, nơi các nhân viên cảnh sát đã rút đi trong ngày 9/9, trong bối cảnh lộn xộn của các cuộc biểu tình. Chính vì thế, Quân đội Nepal đã nhận trách nhiệm việc bảo vệ các nhà tù để ngăn chặn nguy cơ bùng phát hàng loạt hoặc các cuộc đụng độ bạo lực. 

Tại cơ sở giam giữ này, trước đó trong ngày 10/9, một nhóm lớn tù nhân đã đào thoát ra khỏi các phòng giam, chiếm lĩnh khuôn viên nhà tù, yêu cầu được thả tự do.

