Sân bay Nội Bài đông nghẹt, hành khách cần lưu ý gì?

Những ngày cuối tuần, Cảng ghi nhận sản lượng hành khách đạt hơn 95 ngàn khách/ngày với hơn 600 lượt chuyến/ngày. Mức sản lượng này về tổng thể đã cao tương đương với cao điểm hè năm 2019, trong khi sản lượng quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn, mới chỉ tính riêng sản lượng quốc nội cao điểm hè năm nay đã tăng 30-35% so với cao điểm hè 2019, tăng 30% so với ngày thường và tăng 15% so với cao điểm 30-4 vừa qua.

Sân bay Nội Bài dự kiến thời gian cao điểm hè năm nay sẽ kéo dài suốt 2 tháng hè, từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7-2022. Để tránh tình trạng ùn ứ cục bộ có thể xảy ra trong một số khung giờ cao điểm, hành khách cần lưu ý một số nội dung để không bị chậm, nhỡ chuyến bay:

Để tránh tình trạng ùn ứ tại luồng di chuyển ra/vào nhà ga sân bay, Nội Bài khuyến khích hành khách trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ôtô tại Nhà ga hành khách Nội Bài, vốn rất đông vào các ngày cao điểm.

Đối với hành khách di chuyển bằng phương tiện cá nhân, cần chủ động cập nhật thời gian phương tiện lưu lại tại khu vực sân đỗ và chuẩn bị sẵn tiền thanh toán tương ứng nhằm giảm thời gian phương tiện dừng chờ tại các làn thu phí.