Sân bay Kabul bị khủng bố đẫm máu: Các nước khẩn trương xác định thương vong; quốc tế phẫn nộ, họp khẩn

Hàng loạt nạn nhân trong vụ tấn công ở sân bay Kabul tối 26/8 là phụ nữ và trẻ em. (Nguồn: AFP)

Mỹ

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie xác nhận, vụ tấn công tại sân bay Kabul đã khiến 12 binh sĩ nước này thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Phát biểu tại buổi họp báo ở Lầu Năm Góc, Tướng McKenzie cho biết, mặc dù quân đội Mỹ đau buồn về cái chết của các binh sĩ, song kế hoạch sơ tán công dân Mỹ khỏi Afghanistan sẽ vẫn tiếp diễn. Hiện có khoảng 1.000 người Mỹ vẫn đang mắc kẹt tại quốc gia Tây Nam Á này.

Tướng McKenzie cũng lên án “2 đối tượng đánh bom liều chết được cho là các phần tử của nhóm khủng bố IS thực hiện”, đồng thời nêu rõ: “Chúng tôi đang làm việc rất nỗ lực ngay từ bây giờ để xác định nguồn gốc và những đối tượng có liên quan đến vụ tấn công hèn hạ này. Chúng tôi sẵn sàng đáp trả chúng”.

Theo Tư lệnh CENTCOM, các lực lượng Mỹ đã “chuẩn bị và sẵn sàng tự vệ trước những vụ tấn công tiềm tàng tiếp theo của IS”.

Trong một diễn biến liên quan, thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy cùng ngày đã hối thúc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi triệu tập một cuộc họp tại cơ quan lập pháp này để thảo luận về tình hình ở Afghanistan.

Ông McCarthy nói: “Đã đến lúc Hạ viện phải nhanh chóng hành động để cứu người. Kẻ thù của chúng ta đã tận dụng tính chất hỗn loạn của hoạt động rút quân”.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa nhấn mạnh, “cần phải họp Quốc hội trước ngày 31/8 để chúng tôi có thể được Chính quyền Tổng thống Biden báo cáo ngắn gọn và toàn diện” về tình hình Afghanistan.

Hạ nghị sĩ McCarthy cũng cho rằng, Hạ viện Mỹ cần thông qua dự luật “cấm rút quân cho đến khi tất cả người Mỹ rời khỏi Afghanistan”. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Joe Biden “hành động quyết đoán để bảo vệ những binh sĩ, công dân và các đồng minh của Mỹ”.

Anh

Bộ Quốc phòng Anh đang khẩn trương xác định những thông tin liên quan đến vụ nổ ở bên ngoài sân bay Kabul của Afghanistan.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, cơ quan này đang xác định ảnh hưởng của vụ nổ tới nỗ lực sơ tán hiện nay và khẳng định, mối quan tâm hàng đầu là sự an toàn của các nhân viên, công dân Anh và công dân Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Anh đang liên hệ chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở mức độ “phản ứng khẩn cấp” về sự cố trên.

Trong khi đó, theo người phát ngôn chính phủ Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã được “cập nhật về tình hình ở sân bay Kabul” và triệu tập cuộc họp của Ủy ban các tình trạng khẩn cấp COBR sau đó trong ngày.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, nước này không có thương vong về nhân sự của quân đội hoặc chính phủ sau vụ nổ. Các binh sĩ Anh hiện đồn trú tại Nhà ga Abbey, Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul và đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác để hỗ trợ về an ninh và y tế.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cùng ngày cũng đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken để bày tỏ lời chia buồn trước những thiệt hại của quân đội Mỹ vụ khủng bố trên.

Đức

Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nêu rõ: "Chúng tôi chưa rõ mọi chi tiết, song những kẻ khủng bố đã nhắm mục tiêu vào những người đang đợi tại cổng sân bay để được rời khỏi đất nước. Đây là những người mong muốn được an toàn và tự do và do vậy vụ tấn công là hành động vô cùng hèn hạ".

Bà Merkel cho biết, tình hình tại khu vực sân bay Kabul tiếp tục có những diến biến nguy hiểm và Đức đã ngừng hoạt động sơ tán, tuy vậy Berlin sẽ tiếp tục quan tâm tới những người phải đối mặt với những nguy hiểm ở Afghanistan và sẽ nỗ lực để đưa những người này ra khỏi quốc gia đang chìm trong khủng hoảng.

Italy

Bộ Quốc phòng Italy khẳng định không có bất cứ công dân nào của nước này thiệt mạng trong vụ nổ trên do vụ nổ xảy ra ở khu vực cách xa nơi quân đội Italy đang phục vụ các giai đoạn di tản cuối cùng.

Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron “kịch liệt lên án những vụ tấn công khủng bố”.

Thông cáo của Điện Elysee dẫn lời Tổng thống Macron bày tỏ “lời chia buồn của ông với các gia đình của những nạn nhân người Mỹ và người Afghanistan, sự ủng hộ của ông dành cho những người bị thương và ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của những người đang có mặt trên thực địa để tiến hành các hoạt động sơ tán”.

Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân trong 2 vụ đánh bom tại sân bay Kabul.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Gantz viết: “Tôi xin chia buồn trước những người đã ra đi và mong những người bị thương sớm bình phục. Chúng tôi luôn sát cánh với đối tác Mỹ”.

NATO

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, các lực lượng đồng minh sẽ tiếp tục sơ tán nhiều người yếu thế nhất có thể khỏi thủ đô Kabul, bất chấp sự cố mà ông cho là một “vụ tấn công khủng bố kinh hoàng”.

Tổng Thư ký NATO nêu rõ: “Ưu tiên của chứng tôi vẫn là sơ tán nhiều người tới nơi an toàn một cách sớm nhất có thể”.

EU

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul.

Ông Michel nhấn mạnh: “Bảo vệ hành lang an toàn tới sân bay vẫn là yêu cầu sống còn. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng tình trạng bất ổn hiện nay không được phép tạo ra cơ hội cho chủ nghĩa khủng bố ngóc đầu trở lại”.

Các Bộ trưởng Nội vụ của EU sẽ nhóm họp vào ngày 31/8 để xem xét tình hình sau khi Taliban tiếp quản thủ đô Kabul và thời hạn chót để rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan là ngày 31/8.

Liên hợp quốc (LHQ)

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres lên án vụ tấn công khủng bố khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương gần sân bay tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nhấn mạnh, vụ việc cho thấy tình trạng hỗn loạn ở Afghanistan, nhưng cũng củng cố thêm quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực tiếp viện trợ khẩn cấp để hỗ trợ người dân Afghanistan.

Cũng theo ông Dujarric, không có nhân viên LHQ nào trong số các nạn nhân của vụ tấn công trên.

Nhiều nguồn tin ngoại giao cùng ngày cho hay, ông Guterres dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp với đại sứ các nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an (P5) gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Nga để bàn về tình hình Afghanistan trong ngày 30/8.

Theo thông tin ban đầu, IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công và tuyên bố đã "tiêu diệt được 60 người và hơn 100 người bị thương, bao gồm cả lực lượng Taliban".