Sàn 200 tỷ USD rung lắc mạnh, tài khoản nhà đầu tư tiếp tục bị bào mòn

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục mất điểm trong phiên đầu tháng 11 sau áp lực bán mạnh ở cuối tháng 10 (31/10). VN-Index đã có thời điểm hồi phục trong phiên nhưng chịu áp lực bán mạnh cuối phiên, khiến chỉ số quay đầu giảm 22,65 điểm (-1,38%) xuống 1.617 điểm.

Lực bán gia tăng lúc cuối phiên tập trung vào các mã cổ phiếu blue-chip trên sàn, khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm mạnh, mất 22,65 điểm (-1,38%) xuống 1.617 điểm sau khi đã mất gần 30 điểm trong phiên cuối tháng trước.

Trong 30 mã cổ phiếu trụ cột nhóm VN30, chỉ có 4 mã tăng giá, 3 mã đứng giá, còn lại đều giảm điểm. Một số cổ phiếu giảm mạnh như HDBank (HDB) mất 1.450 đồng xuống 30.550 đồng/cp; Masan (MSN) giảm 2.600 đồng xuống 77.000 đồng/cp; Chứng khoán SSI (SSI) giảm 1.800 đồng xuống 32.500 đồng/cp. Techcombank (TCB) giảm 1.500 đồng xuống 33.600 đồng/cp. VietJet (VJC) giảm 3.500 đồng xuống 183.500 đồng/cp. VPBank (VPB) giảm 1.100 đồng xuống 27.600 đồng/cp.

Đa số cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đều giảm điểm mạnh.

Chứng khoán VIX đóng cửa giảm sàn, mất 1.950 đồng xuống 26.050 đồng/cp so với đỉnh hơn 40.000 đồng/cp ghi nhận hồi giữa tháng 10, tương đương mất 35% chỉ trong vòng khoảng hai tuần.