Sàn 200 tỷ USD bị bào mòn mỗi ngày, nhà đầu tư nản lòng

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục chứng kiến phiên 31/10 chịu áp lực bán rất lớn. Nhiều cổ phiếu trụ cột, trong đó có nhóm “họ Vin” và nhóm Gelex giảm mạnh từ đầu tới cuối phiên sau khi đã giảm sâu trong các phiên trước đó.

Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường chứng khoán và diễn ra ở phần lớn các mã thuộc nhóm VN30, qua đó khiến chỉ số VN30 giảm gần 40 điểm (-2,07%) xuống 1.885,36 điểm. Chỉ số VN-Index giảm gần 30 điểm (-1,8%) xuống 1.639,65 điểm.

Thị trường chứng kiến dòng tiền rút khá nhanh khỏi nhiều mã cổ phiếu blue-chips, trong khi nguồn tiền mới có dấu hiệu yếu ớt.

Kết thúc phiên giao dịch 31/10, trong 30 mã trụ cột nhóm VN30, có 21 mã giảm giá, 1 mã đứng giá và 8 mã tăng giá nhẹ.