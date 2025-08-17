Samsung vững top 1, Apple đoạt hạng 2 từ Xiaomi tại Việt Nam

Canalys vừa công bố báo cáo thị trường smartphone Đông Nam Á Quý 2. Tại Việt Nam, xét theo lô hàng xuất xưởng, Samsung vững ngôi đầu dù thị phần sụt giảm so với quý trước đó (từ 28% xuống 26%). Apple có màn soán ngôi Xiaomi (18%), đứng thứ hai với 20% thị phần. Oppo (16%) và vivo (7%) hoàn thiện top 5 thương hiệu smartphone.

Thị trường smartphone Đông Nam Á nói chung giảm 1% so với một năm trước đó, còn 25 triệu đơn vị. Canalys cho biết nhu cầu đối với thiết bị 5G của Samsung tăng trưởng tại các địa điểm như Việt Nam và Singapore, được hỗ trợ bởi các dòng máy như Galaxy A06 5G và A16 5G.

"Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang tạo ra những hiệu ứng lan truyền đáng kể, khi các nhà cung cấp phải điều chỉnh lại chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc để ưu tiên các lô hàng đến Mỹ", ông Le Xuan Chiew, Giám đốc Nghiên cứu tại Canalys, bình luận. "Điều này tất yếu ảnh hưởng đến việc sản xuất và phân bổ nguồn cung từ các trung tâm sản xuất như Trung Quốc và Việt Nam đến cả khu vực Đông Nam Á lẫn Mỹ, gây gián đoạn kế hoạch tồn kho và hạn chế nguồn hàng.

Đồng thời, sự biến động của tiền tệ, đặc biệt là đồng USD suy yếu, đang tác động đến sức mua và giá bán lẻ tại các thị trường địa phương, buộc các nhà cung cấp phải điều chỉnh giá hoặc các chương trình khuyến mãi để duy trì tính cạnh tranh...