Samsung úp mở mẫu điện thoại gập cao cấp hơn cả Z Fold, Z Flip

Một trong số đó là mẫu điện thoại gập ba (tri-fold), trong khi mẫu còn lại - vừa được hãng bắt đầu “nhá hàng” - sẽ là sản phẩm độc quyền của Samsung tại thị trường Trung Quốc.

Theo thông tin rò rỉ, thiết bị này sẽ mang tên Samsung W26, được công bố chính thức vào ngày 11/10, và nhiều khả năng phát triển dựa trên dòng Galaxy Z Fold 7 - tương tự cách mà các mẫu W24 và W25 dựa trên các thế hệ Fold trước đó.