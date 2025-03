Samsung sẽ chấm dứt 6 tháng chờ đợi của người dùng Galaxy

Đây được xem là tin vui cho người dùng Galaxy khi Samsung đã liên tục trì hoãn thời điểm phát hành bản cập nhật ổn định của One UI 7 do những khó khăn trong việc mở rộng nền tảng ra ngoài dòng Galaxy S25.

Trong tuyên bố, Samsung xác nhận rằng bản cập nhật One UI 7 chính thức sẽ bắt đầu được phát hành từ tháng 4, nhưng chỉ cho các thiết bị Galaxy S24, S24 Plus và S24 Ultra. Điều này có nghĩa các sản phẩm khác có thể vẫn phải chờ đợi thêm thời gian để rời khỏi Android 14 với One UI 6.

Các rò rỉ trước đó chỉ ra rằng bộ ba Galaxy S24 có thể sẽ cùng lúc nhận bản cập nhật One UI 7 với Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 6 và Z Fold 6 vào ngày 18/4. Trong khi đó, dòng Galaxy S23 có thể nhận bản cập nhật muộn hơn, sau đó một tuần, cùng với Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 và Galaxy A54.

Người dùng không nên kỳ vọng quá nhiều vào Samsung

Mặc dù vậy, vì Samsung đã mất nhiều tháng thử nghiệm bản beta, do đó người dùng cũng không nên quá kỳ vọng vào tiến trình này. Samsung cần phải có những lời xin lỗi nghiêm túc sau những vấn đề phần mềm nghiêm trọng mà họ đã gặp phải. Bản cập nhật One UI 6 dựa trên Android 14 đã được phát hành cho Galaxy S23 vào tháng 10/2023, trong khi 1 năm trước đó, Galaxy S22 cũng chỉ nhận được bản cập nhật vào tháng 10.

Mặc dù điện thoại Pixel của Google cũng gặp phải sự chậm trễ trong việc cập nhật, nhưng sự chậm trễ của Samsung là không thể biện minh. Điều này là đặc biệt khi so sánh với các thương hiệu khác như OnePlus, Motorola, Sony và HMD - những công ty đã nhanh chóng phát hành bản cập nhật này. Mặc dù One UI 7 có nhiều tính năng khác biệt so với Android 15 gốc, nhiều người dùng Galaxy có thể sẵn sàng từ bỏ một số tính năng độc quyền của Samsung để có cơ hội trải nghiệm hệ điều hành mới sớm hơn.